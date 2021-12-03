«Динамо» отправилось на выезд к «Вересу» с 22 футболистами

Лидер чемпионата Украины едет на гостевой матч с «Вересом» с двумя составами.
Мирча Луческу взял на игру, которая состоится 4 декабря в Луцке, 22-х игроков.
Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет.
Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Форварды: Кулач, Шкурин.
«Динамо» сначала на самолете доберется до Ровно, после чего на автобусе отправится в Луцк. Игровых тренировок не планируется. В день матча Мирча Луческу проведет теоретическое занятие.
«Динамо» лидирует в УПЛ, опережая «Шахтер» только по разнице мячей.
Ранее ожиданиями от игры с действующим чемпионом поделился главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.
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