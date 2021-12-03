«Динамо» отправилось на выезд к «Вересу» с 22 футболистами

Лидер чемпионата Украины едет на гостевой матч с «Вересом» с двумя составами.

Мирча Луческу взял на игру, которая состоится 4 декабря в Луцке, 22-х игроков.

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Форварды: Кулач, Шкурин.

«Динамо» сначала на самолете доберется до Ровно, после чего на автобусе отправится в Луцк. Игровых тренировок не планируется. В день матча Мирча Луческу проведет теоретическое занятие.

«Динамо» лидирует в УПЛ, опережая «Шахтер» только по разнице мячей.

Ранее ожиданиями от игры с действующим чемпионом поделился главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

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