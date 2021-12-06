«Динамо» отправилось на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» с четырехчасовым опозданием

Дорога действующего чемпиона Украины на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» уже получилась непростой.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, итоговая задержка вылета команды в Лиссабон составила четыре часа.

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Внештатная ситуация в итоге скорректировала планы подготовки динамовцев к матчу с португальцами. Из-за того, что команда прилетит в Лиссабон после полуночи, Луческу во вторник позволит игрокам подъем на час позже.

По имеющейся информации, одной из причин поломки первого заказанного чартерного самолета является его старость и запредельный срок эксплуатации.

Ранее наш сайт сообщал, что Томаш Кендзера не полетел с командой в Лиссабон из-за сданного положительного теста на коронавирус.

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