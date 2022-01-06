«Динамо» отказалось продавать полузащитника «Словану»

«Слован» Братислава получил отказ киевского «Динамо» по трансферу атакующего полузащитника Георгия Цитаишвили, сообщает GOAL.GE.
Киевляне не приняли предложение в размере 2 млн евро за грузинского футболиста. Клуб не готов продавать его, потому что Цитаишвили входит в планы главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
Следующие полгода 21-летний футболист будет играть в аренде в «Черноморце», а летом вернется в «Динамо». Его рассматривают как замену Виктору Цыганкову, который может быть продан в другой клуб.
В первой половине этого сезона Цитаишвили играл за одесский клуб на правах аренды. В УПЛ текущего сезона он забил 1 мяч в 13 матчах.
Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.
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