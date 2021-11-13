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«Динамо» определилось с суммой, за которую оно готово продать Миколенко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
12:21
Новость
Футбол

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет видеть в генуэзской команде защитника «Динамо» Виталия Миколенко.

Украинский клуб просит за футболиста 20 миллионов евро, сообщает ресурс Calcio Style со ссылкой на CalcioMercato.com.

В «Дженоа» не готовы платить столько за Миколенко и хотели бы предложить аренду с обязательством выкупа за меньшую сумму.

Также известно, что ситуацию с Миколенко мониторит «Наполи».

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

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