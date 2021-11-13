«Динамо» определилось с суммой, за которую оно готово продать Миколенко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет видеть в генуэзской команде защитника «Динамо» Виталия Миколенко.



Украинский клуб просит за футболиста 20 миллионов евро, сообщает ресурс Calcio Style со ссылкой на CalcioMercato.com.

В «Дженоа» не готовы платить столько за Миколенко и хотели бы предложить аренду с обязательством выкупа за меньшую сумму.

Также известно, что ситуацию с Миколенко мониторит «Наполи».

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

КДК УАФ пока что не планирует рассматривать расистский скандал вокруг матча «Динамо» – «Ворскла»

Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их

Матч «Динамо» – «Черноморец» перенесли в Киев по просьбе киевлян

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.