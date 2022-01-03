«Динамо» официально подтвердило трансфер Дубинчака

23-летний левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак официально вернулся в команду после аренды в «Днепре-1». Он присоединится к киевлянам после выхода основного состава из отпуска.



С лета 2018 года Дубинчак выступал за киевский «Арсенал» (28 игр в УПЛ), затем провел сезон в «Карпатах» (19 игр), после чего перешел в «Днепр-1», за который отыграл 38 встреч в УПЛ.

Прошлым летом левый защитник проходил предсезонные сборы в составе команды Мирчи Луческу.

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