«Динамо» одержало третью подряд победу на испанском сборе

25.01.2022
19:58
Новость
Футбол
Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона на сборах в Испании. Подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против испанской «Мурсии».
Спарринг завершилась волевой победой «Динамо» со счетом 3:1.
Ранее киевская команда разгромила «Расинг Унион» из Люксембурга (4:0) и «Атлетико Пульпиленьо» (4:0).
Контрольный матч
«Динамо» – «Мурсия» – 3:1
Голы: Мекка, 7 (0:1). Кулач, 19 (1:1). Шапаренко, 85 (2:1). Буяльский, 87 (3:1).
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