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«Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
17:58

17 февраля в рамках товарищеского матча в Турции киевское «Динамо» сыграло с латвийской «Валмиерой».

Киевляне победили со счетом 2:0 благодаря голам Витиньо и Андриевского во втором тайме.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Валмиера» - 2:0

Голы: Витиньо, 67, Андриевский, 90.

Динамо

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