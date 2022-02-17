«Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции

17 февраля в рамках товарищеского матча в Турции киевское «Динамо» сыграло с латвийской «Валмиерой».



Киевляне победили со счетом 2:0 благодаря голам Витиньо и Андриевского во втором тайме.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Валмиера» - 2:0

Голы: Витиньо, 67, Андриевский, 90.

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