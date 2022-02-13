«Динамо» назвало состав на третий зимний сбор

Киевское «Динамо» прибыло в Турцию на заключительный этап подготовки ко второй половине сезона.

После второго сбора футболисты «бело-синих» получили два дня выходных. На третьем сборе «Динамо» запланировало провести пять спаррингом. Первый состоится уже сегодня — против сербской «Инджии».

Полный состав «Динамо» выглядит так.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев;

Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык;

Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в таблице УПЛ с двумя очками отставания от «Шахтера».

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