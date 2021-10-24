«Динамо» нанесло поражение «Днепру-1»

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимало «Днепр-1». Встреча завершилась победой киевской команды со счетом 2:0.

Во втором тайме мячи забили Цыганков и Гармаш.

«Динамо» продолжает лидировать, имея в своем активе 32 очка. «Днепр-1» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Премьер-лига

12 тур

«Динамо» - «Днепр-1» - 2:0

Голы: Цыганков, 50 (1:0). Гармаш, 70 (2:0).

В следующем туре команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Мариуполем» (30 октября), а «Днепр-1» примет на своем поле «Минай» (1 ноября).

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