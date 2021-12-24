«Динамо» наказали крупным штрафом за расизм и оскорбления

КДК УАФ обязал киевское «Динамо» заплатить штраф общей суммой в 350 тысяч гривен.

Такое наказание постигло действующего чемпиона страны из-за трех скандальных эпизодов. Самый крупный штраф в виде 250 тысяч гривен «Динамо» получило за проявления расизма во время домашнего поединка с «Ворсклой». Также киевляне при повторении подобного до конца сезона будут обязаны провести одну игру без зрителей.

Пятьдесят тысяч гривен «Динамо» заплатит за оскорбительные баннеры своих фанатов, которые адресовались донецкому «Шахтеру».

Такой же штраф наложен на «Динамо» за то, что ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас некорректно высказался в сторону главного арбитра встречи с «Мариуполем» Виталия Романова.

Ранее тренер киевлян сказал, что не против отправить нескольких игроков в аренду бухарестскому «Динамо».

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