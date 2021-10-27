«Динамо» на выезде обыграло «Мариуполь» и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» на своем стадионе принимал «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме киевляне забили два мяча, отличились Вербич и Шабанов. В конце матча хозяева сумели отправить мяч в ворота «Динамо». Гол забил Очеретько.

Таким образом, «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины

1/8 финала

«Мариуполь» - «Динамо» - 1:2

Голы: Вербич, 16 (0:1). Шабанов, 34 (0:2). Очеретько, 85 (1:2).

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