«Динамо» на матч с «Мариуполем» отправилось без Миколенко, Супряги и Антюха

«Динамо» отправилось на матч против «Мариуполя» в 13-м туре УПЛ. В заявке киевлян 22 футболиста.

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;

Форварды: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

В составе «Динамо» нет защитника Виталия Миколенко, полузащитника Дениса Антюха и нападающего Владислава Супряги. В заявку столичного клуба вернулись полузащитник Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Карлос де Пена.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится 30 октября.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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