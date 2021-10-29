«Динамо» на матч с «Мариуполем» отправилось без Миколенко, Супряги и Антюха

«Динамо» отправилось на матч против «Мариуполя» в 13-м туре УПЛ. В заявке киевлян 22 футболиста.
Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;
Форварды: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
В составе «Динамо» нет защитника Виталия Миколенко, полузащитника Дениса Антюха и нападающего Владислава Супряги. В заявку столичного клуба вернулись полузащитник Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Карлос де Пена.
Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится 30 октября.
Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.
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