«Динамо» может отдать несколько игроков в аренду европейскому клубу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу готов помочь игроками клубу из Румынии. Киевский клуб может отдать несколько футболистов в аренду бухарестскому «Динамо».

«Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу сотрудничество с Мирчей», — цитирует главного тренера румынской команды Мирчу Редника Digisport.ro.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» хотело начать активное сотрудничество с румынским коллективом.

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