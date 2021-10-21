«Динамо» и «Шахтер» установили исторический антирекорд Лиги чемпионов

Неудачи украинских клубов в еврокубковом сезоне-2021/2022 продолжаются.

В третьем туре Лиги чемпионов «Шахтер» был разгромлен в Киеве мадридским «Реалом» (0:5), а «Динамо» не смогло увезти очки с выезда к «Барселоне» (0:1).

Оба представителя Украины занимают последние места в своих группах. И «Шахтер», и «Динамо» набрали по одному очку и не забили ни одного гола.

Таким образом украинские гранды установили антирекорд Лиги чемпионов. Впервые в истории главного еврокубкового турнира два или более представителя одной страны не смогли забить ни одного гола за первый круг группового этапа. Также это исторический антирекорд для Украины. Ранее наши команды за первый круг группы ЛЧ забивали минимум дважды, даже если страну представлял только один клуб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Нехватка снайперов и перестройка: почему украинские клубы не забивают в Лиге чемпионов

«Заря» попробует набрать первые очки в Лиге конференций, Ярмоленко ждет «Генк»: за кем следить 21 октября

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.