«Динамо» добыло волевую победу над «Мариуполем», дубль в активе Сидорчука

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» на своем стадионе принимал «Динамо». Встреча завершилась волевой победой киевской команды со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 4-й минуте с пенальти, но уже следующая атака «Динамо» завершилась взятием ворот. На 29-й минуте Шапаренко вывел киевлян вперед.

Во втором тайме дубль оформил Сидорчук, а в компенсированное время «Мариуполь» забил второй мяч в ворота «Динамо».

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ, имея в своем активе 35 очков. «Мариуполь» занимает последнее, 16-е место, набрав четыре очка.

Премьер-лига

13-й тур

«Мариуполь» — «Динамо» — 2:3

Голы: Мишнев, 4 – с пенальти (1:0). Сидорчук, 6 (1:1). Шапаренко, 29 (1:2). Сидорчук, 68 (1:3). Клименко, 90+2 (2:3).

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