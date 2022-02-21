«Динамо» добыло волевую победу над чемпионом Латвии в заключительном спарринге в Турции

Последним соперником «Динамо» на зимних сборах стал чемпион Латвии рижский клуб РФШ. Встреча прошла на центральном поле Mardan Sports Complex и завершилась волевой победой киевлян со счетом 2:1.

«Динамо» пропустило один мяч в первом тайме, но втором тайме забило два мяча. Отличились Ванат и Шапаренко.

Контрольный матч

«Динамо» – РФШ – 2:1

Голы: Мареш, 21 (0:1). Ванат, 65 (1:1). Шапаренко, 67 (2:1).

Киевская команда возобновит сезон в УПЛ 26 февраля матчем с «Ингульцом».

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