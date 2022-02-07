«Динамо» благодаря очередному голу Витиньо выиграло спарринг у черногорской команды

7 февраля действующий чемпион Украины провел контрольный матч.

Киевскому «Динамо» пришлось постараться, чтобы сломить сопротивление черногорского «Рудара». Единственный гол на 84-й минуте с передачи Буяльского забил Витиньо. В комбинации поучаствовал и Шапаренко, грамотно пропустивший мяч на бразильца.

Ранее «Динамо» сыграло вничью спарринг с болгарским «Левски».

Контрольный матч

«Динамо» (Киев) — «Рудар» (Черногория) — 1:0 (0:0)

Гол: Витиньо (84).

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75).

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