«Динамо» благодаря голу с пенальти выиграло у «Миная»

Состоялся первый матч субботней программы 16-го тура УПЛ.
«Динамо» в гостях играло с «Минаем». Уже на 12-й минуте киевляне открыли счет благодаря голу Цыганкова с пенальти.
В первом тайме гости владели большим перевесом, однако не сумели увеличить свой перевес. После перерыва «Минай» несколько раз был близок к тому, чтобы отыграться. Только на шестой компенсированной минуте гол Шапаренко снял все вопросы об исходе матча.
УПЛ. 16 тур
«Минай» — «Динамо» — 0:2 (0:1)
Голы: Цыганков (12, пенальти), Шапаренко (90+6).
«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко (Матич, 46), Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 46), Кулиев, Билоног (Селезнев, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Кныш (Кобак, 85).
«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Антюх, 90+3), Буяльский, Вербич (Де Пена, 62), Гармаш (Шкурин, 77).
Предупреждения: Вербич, Де Пена.
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