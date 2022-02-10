«Динамо» благодаря дублю Шапаренко крупно выиграло спарринг у боснийцев

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч.

Соперником действующего чемпиона Украины стал боснийский «Широки Бриег», который регулярно представляет свою страну в еврокубках.

«Динамо» уверенно справилось с оппонентом. Киевляне победили с крупным счетом благодаря дублю Шапаренко, а также голам Гармаша и Ваната.

Ранее команда «Динамо» категории U-19 пробилась в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Контрольный матч

«Динамо» — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 4:1 (2:0)

Голы: Шапаренко (16, пенальти, 81), Гармаш (35), Ванат (47) – Мужан (68, пенальти).

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шапаренко (К), Гармаш , Де Пена, Вербич, Антюх, Кулач.

«Динамо» (2-й тайм): Бойко (Моргун, 82), Кендзера, Боль, Бражко, Караваев, Сидорчук (К), Шапаренко (Шкурин, 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков, Цыганков, Ванат.

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