«Динамо» благодаря дублю Шапаренко крупно выиграло спарринг у боснийцев

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч.
Соперником действующего чемпиона Украины стал боснийский «Широки Бриег», который регулярно представляет свою страну в еврокубках.
«Динамо» уверенно справилось с оппонентом. Киевляне победили с крупным счетом благодаря дублю Шапаренко, а также голам Гармаша и Ваната.
Ранее команда «Динамо» категории U-19 пробилась в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Контрольный матч
«Динамо» — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 4:1 (2:0)
Голы: Шапаренко (16, пенальти, 81), Гармаш (35), Ванат (47) – Мужан (68, пенальти).
«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шапаренко (К), Гармаш , Де Пена, Вербич, Антюх, Кулач.
«Динамо» (2-й тайм): Бойко (Моргун, 82), Кендзера, Боль, Бражко, Караваев, Сидорчук (К), Шапаренко (Шкурин, 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков, Цыганков, Ванат.
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