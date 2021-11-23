«Динамо» — «Бавария»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

23 ноября в Киеве состоится матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с «Баварией». Стартовый свисток будет дан в 19:45 по киевскому времени.

Специалисты букмекерской компании«Фанспорт» фаворитом матча считают «Баварию», предлагая на их победу коэффициент 1,32. Котировки на ничью составляют 6,20, На победу украинского предлагается коэффициент 10,00.

«Динамо» после 4 туров занимает последнее место, набрав 1 очко. При этом, киевляне еще сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бавария», в свою очередь уверенно выиграла все своих четырех матча на групповой стадии ЛЧ. Отметим, в мюнхенцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не забивали меньше трех голов. Перед матчем с «Динамо» в ЛЧ «Бавария» неожиданно проиграла «Аугсбургу» в Бундеслиге со счетом 1:2.

Где смотреть «Динамо» Киев — «Бавария» 23 ноября.

«Динамо» Киев — «Бавария»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 23 ноября

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