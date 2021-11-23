«Динамо» – «Бавария»: стартовые составы

Стали известны составы «Динамо» и «Баварии» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзера.

«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.

«Динамо» после четырех туров не одержало ни одной победы. Команда набрала одно очко и находится на последнем месте в группе, но сохраняет шансы на выход в евровесну.

«Бавария», в свою очередь уверенно выиграла все своих четырех матча на групповой стадии ЛЧ. Отметим, в мюнхенцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не забивали меньше трех голов.

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