«Динамо» — «Бавария»: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

23 ноября начнется матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с «Баварией». Встреча пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. В матче первого круга «Динамо» разгромно проиграло «Баварии» со счетом 0:5



Матч «Динамо» Киев — «Бавария» покажут видеосервисы MEGOGO и VoliaТV.

«Динамо» после 4 туров не одержало ни одной победы. Команда набрала 1 очко и находится на последнем месте в группе, но сохраняет шансы на выход в евровесну.

«Бавария», в свою очередь уверенно выиграла все своих четырех матча на групповой стадии ЛЧ. Отметим, в мюнхенцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не забивали меньше трех голов. Перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ «Бавария» неожиданно проиграла «Аугсбургу» в Бундеслиге со счетом 1:2.

«Динамо» Киев — «Бавария»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов.

«Динамо» Киев — «Бавария»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 23 ноября

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