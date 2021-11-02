«Динамо» – «Барселона»: стартовые составы

Сегодня, 2 ноября, пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной». Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Кендзера.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Депай, Фати, Лангле, Альба, Ф.де Йонг, Мингеса, Э.Гарсия, Н.Гонсалес, Гави.

Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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