«Динамо» — «Барселона»: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 по киевскому времени «Динамо» встретится с «Барселоной» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский».



Матч «Барселона» — «Динамо» Киев покажет видеосервис MEGOGO и VoliaТV.

Напомним, в предыдущем туре «Динамо» на стадионе «Камп Ноу» проиграло «Барселоне» со счетом 1:0. После трех туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 1 очко. Команда сыграла вничью с «Бенфикой» и проиграла «Баварии» и «Барселоне».

«Барселона», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 3 очка. От лидирующей «Баварии» команда отстает на шесть очков.

«Динамо» Киев — «Барселона»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 2 ноября.

Где смотреть «Динамо» Киев — «Барселона» 2 ноября

Каким был мир, когда «Динамо» обыгрывало «Барселону»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.