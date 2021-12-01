Ди Марцио отреагировал на слухи о возможном переходе Зинченко в «Дженоа»

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Дженоа».

«Я не думаю, что Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Дженоа». При всем уважении к «Дженоа», но Зинченко очень любят в «Манчестер Сити», поэтому…

Не потому что он украинец и должен идти за украинским тренером и выбирать «Дженоа». Он играет за «Манчестер Сити», играет за титулы и для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов», - сказал Ди Марцио в эфире youtube-канала PRESSING.

Напомним, что главным тренером «Дженоа» является Андрей Шевченко.

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