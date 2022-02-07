Девять игроков киевского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус

Юношеская команда киевского «Динамо» (U-19) отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво».

К первой официальной игре года динамовцы готовились в Турции, неподалеку от подопечных Мирчи Луческу. В составе динамовской делегации, отправившейся в Ла-Корунью, 19 футболистов. Правда, как стало известно Meta-ratings.com.ua, тренер украинской команды Игорь Костюк в матче против «Депортиво» не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

Добавим, что сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Напомним, что матч против «Депортиво» состоится в среду, 9 февраля.

Первая команда «Динамо» на сборе в Турции сегодня проведет спарринг против черногорского «Рудара».

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на карантин были отправлены сотрудники офиса столичного клуба.

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