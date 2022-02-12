Девять игроков «Динамо» вышли из карантина и вернулись в Украину

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, девять игроков молодежного состава киевского «Динамо», которые готовились к сезону и матчу плей-офф юношеской лиги УЕФА против «Депортиво» на сборе в Турции, уже вышли из карантина после самоизоляции и вместе с первой командой на днях вернулись в Киев.

Теперь все футболисты готовятся к выезду на второй сбор, на который команда Игоря Костюка отправится вместе с основой в ближайшее воскресенье.

На сборе в Турции «Динамо» U-19 будет готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА (соперник станет известен по итогам жеребьевки 14 февраля, сам матч пройдет 1 или 2 марта) и возобновлению чемпионата Украины U19 (первую игру после зимней паузы динамовцы проведут 25 февраля против «Ингульца»).

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