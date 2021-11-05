Дэвис признан MVP Суперлиги в октябре

Защитник «Харьковских Соколов» Майк Дэвис признан лучшим игроком украинской Суперлиги в октябре.

Американец суммарно набрал 11 баллов по итогам голосования болельщиков, капитанов команд и Федерации баскетбола Украины, всего на одно очко опередив Джиана Клавелла из «Будивельника».

Со старта сезона Дэвис провел 11 матчей в чемпионате, в среднем набирая 18.8 очка и совершая 3.6 подбора. Лучшую результативность Майк показал в матче с «Одессой», набрав 30 очков.

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