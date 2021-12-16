Девич: я хотел перейти в «Шахтер»

Бывший нападающий «Металлиста» Марко Девич рассказал о переходе в донецкий «Шахтер». Натурализованный серб заявил, что не жалеет о своем выборе.

«Считаю, что тогда принял правильно решение. Мне хотелось перейти в «Шахтер». У нас дружбы не было, но у «Металлиста» и «Шахтера» отношения были ближе. Как «Динамо» и «Днепр», «Металлист» и «Шахтер», как-то так было.

Были такие разговоры, если игрок хороший, то мог перейти из «Металлиста» в «Шахтер». А если что-то не получается, то назад. А у «Динамо» так было с «Днепром».

«Шахтер» тогда попал напрямую в Лигу чемпионов и стиль игры с бразильцами был похож как в «Металлисте».

С «Металлистом» в Лиге чемпионов поиграть не успел, а потом появилось предложение «Шахтера», и в групповом этапе Лиги чемпионов я играл только с донецкой командой», — сказал Девич в эфире YouTube-канала «Football Hub».

В «Шахтере» натурализованный серб провел лишь половину сезона 2012/2013, забив четыре мяча в 16 матчах. В феврале 2013 года Девич вернулся в «Металлист».

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