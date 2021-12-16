Девич отреагировал на информацию о возвращении в «Металлист»

Бывший нападающий «Металлиста» Марко Девич прокомментировал слухи о возможном возвращении в харьковский клуб. Натурализованный серб пока не хочет работать тренером или спортивным директором.
«Пока мы на эту тему не говорили, на сегодняшний день у меня нет никаких амбиций. Я себя всегда чувствую в структуре клуба, но чтобы прямо сейчас были амбиции работать тренером, спортивным директором, то такого нет», — сказал Девич в эфире YouTube-канала «Football Hub».
38-летний Девич выступал за «Металлист» с 2006 года по 2012 год и в сезоне-2013/14. В харьковский клуб он перешел из «Волыни».
В составе «Металлиста» Девич провел 222 матча и забил 98 мячей.
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