Девич – о депрессии после окончания карьеры: для меня просто шок

Бывший нападающий «Металлиста» и «Шахтера» Марко Девич рассказал, как пережил уход из футбола. В апреле 2020 года натурализованный серб объявил об окончании карьеры игрока.

«Очень сложный период, не только для меня, а для каждого футболиста, когда заканчиваешь карьеру. Сейчас в этом разговоре и в последние месяцы я уже как бы выхожу из этого кризиса. Понимание того, что я больше не буду играть в футбол — это для меня просто шок. Стараешься быть с семьей, заниматься другими делами, быть нужным, но очень сложный период», — сказал Девич в эфире YouTube-канала «Football Hub».

Последним клубом в карьере Девича был азербайджанский «Сабах».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Два лидера «Ворсклы» интересны «Металлисту»

Зинченко — 25: топ-5 самых лучших матчей в карьере украинца

Агуэро завершил карьеру. Из футбола ушла легенда, выигравшая практически все

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.