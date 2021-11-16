Детей бесплатно пустят на матч «Динамо» с «Черноморцем»

«Динамо» сделало бесплатными билеты для детей на матч 15-го тура УПЛ против «Черноморца».



Возрастное ограничение для них – до 14 лет.

Отмечается, что дети могут пройти на матч только с родителями или сопровождающими лицами, которые для посещения игры должны воспользоваться приобретенными билетами.

Взрослым нужно иметь при себе зеленый ковид-сертификат, отрицательный ПЛР-тест, тест на антиген или справку о выздоровлении от коронавируса. Для детей никаких дополнительных документов не требуется.

Ранее «Черноморец» перенес матч с «Динамо» в Киев из-за работ на своей домашней арене.

Встреча 15-го тура пройдет 19 ноября на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19.30.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

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