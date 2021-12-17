Десять сборных из Южной Америки будут участвовать в Лиге наций

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в интервью Meczyki сообщил, что в 2024 году Лига наций пополнится десятью южноамериканскими сборными, сообщает ESPN.

Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Аргентина будут выступать в Лиге А, а Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор – во втором по силе дивизионе. Скорее всего, все матчи пройдут в Европе, что позволит не терять время на перемещения между континентами.

Напомним, сейчас победители четырех групп лиги А попадают в финальную стадию Лиги наций.

Победители групп в лигах B, C и D поднимаются на один дивизион, в то время как худшие команды в группах А и В понижаются в классе, а последние места групп C играют друг с другом в плей-офф за право остаться в своем дивизионе и не опуститься в лигу D.

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