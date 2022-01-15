«Десну» могут ожидать финансовые разбирательства с еще несколькими футболистами

Черниговская «Десна» в зимнее межсезонье испытывает разного рода трудности. Команду уже покинуло несколько ведущих футболистов. Кроме того, с двумя игроками – румыном Константином Димой и Владиславом Калитвинцевым, начались финансовые разбирательства по долгам.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, с большой долей вероятности, в скором времени с финансовыми претензиями к «Десне» и в Палату споров УАФ могут обратиться еще другие футболисты, защищавшие цвета команды в прошлом году.

Что касается дела Владислава Калитвинцева, то его вопросом и юридическими нюансами контракта с «Десной» занимается КДК и Комитет по статусу и трансферам футболистов.

По регламентам УАФ и ФИФА, футболист, перед которым есть задолженность на протяжении более двух месяцев, может уведомить клуб и поставить конкретный срок на ее погашение. Если клуб не погашает задолженность, он может покинуть клуб и заявиться за другой. Так и произошло в случае Калитвинцев, решившего продолжить карьеру в «Александрии». Однако, если во время разбирательства выяснится, что новый клуб склонил его к расторжению контракта, а футболисту платили зарплату в какой-то мере (например, «официалку»), это может за собой повлечь применение дисциплинарных санкций и к футболисту, и к его новому клубу. Игрока могут отлучить от футбола на срок до полугода, а клубу могут дать трансферный бан на 2-3 трансферных окна.

Впрочем, по имеющейся информации, у «Десны» шансов на решение в свою пользу в этом деле мало.

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