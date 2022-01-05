«Десна» ждёт Калитвинцева и сыграет два спарринга до сбора в Турции

Черниговская «Десна» планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до отъезда на сбор в Турцию — 29 января, подопечные Александра Рябоконя собираются провести два контрольных матча с представителями Первой лиги — соперники еще уточняются. В Турции запланировано шесть спаррингов. Возвратятся домой черниговцы 25 февраля, а уже 27-го — проведут календарный поединок с «Днепром-1».

По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы сохранить в «Десне» ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе «северян».

Владислав Калитвинцев

Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 25 очков.

Ранее мы сообщали о том, что Калитвинцев рискует попасть в судебные тяжбы с «Десной», изъявив желание расторгнуть контракт с черниговцами в одностороннем порядке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ушел из жизни легендарный врач киевского «Динамо»

«Мариуполь»: хорват и два украинца могут покинуть команду Маркевича

Вратарь «Днепра-1» близок к переходу в «Черноморец»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.