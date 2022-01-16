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«Десна» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона

Павел Соловей
Павел Соловей
16.01.2022
23:43
Новость
Футбол

16 января футболисты черниговской «Десны» впервые после зимних каникул собрались на учебно-тренировочной базе стадиона имени Гагарина, сообщает пресс-служба клуба.

Первое тренировочное занятие носило легкий втягивающий характер, но уже завтра начнется активная подготовка ко второй части сезона. Готовиться к продолжению чемпионата подопечные Александра Рябоконя, как и большинство украинских команд, будут в Турции, но первый сбор проведут на родине.

Официально «Десну» покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Леван Арвеладзе. Срок действия их контрактов истек, а продолжать сотрудничество с ними клуб не захотел. Кроме того, в «Шахтер» вернулся арендованный Сергей Болбат.

После 18 туров «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее стало известно, что два игрока «Руха» пропустят зимние сборы.

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