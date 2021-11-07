«Десна» выиграла у «Львова» на выезде в матче УПЛ

7 ноября в рамках 14 тура УПЛ «Десна» в гостях переиграла «Львов».



После нулевой ничьи в первом тайме черниговцы дважды забили во второй половине встречи после точных ударов Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского.

«Десна» победила со счетом 2:0.

УПЛ. 14 тур

«Львов» – «Десна» – 0:2

Голы: Калитвинцев, 52, Завийский, 82.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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