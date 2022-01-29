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«Десна» уступила в спарринге и пока не погашает задолженности

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
22:50
Новость
Футбол

В очередном контрольном матче черниговская «Десна», проводящая первый предсезонный этап подготовки у родных пенатов, уступила в Киеве «Оболони» (0:1).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по разным причинам «Десне» сегодня не смогли помочь вратари Игорь Литовка, Роман Mысак, защитник Александр Mасалов, полузащитник Mаксим Дегтярев и нападающий Викентий Волошин. В середине второго тайма на замену вышла группа игроков «Десны» (U-19).

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По имеющейся информации, в «Десне» пока что нет подвижек по ликвидации задолженностей по зарплате, которые составляют 3-4 месяца.

Ранее президент «Десны» Владимир Левин поделился информацией о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который из-за долгов по зарплате на правах свободного агента перешел в «Александрию».

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