«Десна» съездила в Киев на матч с клубом Второй лиги

Вернувшись из отпуска черниговская «Десна» провела уже два спарринга.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сначала подопечные Александра Рябоконя взяли верх над аматорской командой, выступающей в областном первенстве (1:0), а сегодня северяне разошлись миром в Киеве с «Левым берегом» — 1:1. У гостей отличился Илья Шевцов.

По имеющейся информации, у черниговцев по разным причинам не смогли принять участие в матче вратари Игорь Литовка и Роман Mысак.

Кстати, из-за трансферного бана Александр Рябоконь вынужден задействовать группу игроков из «Десны» (U-19). Следующий контрольный матч «Десна» также проведет в столице — с «Оболонью» (29 января).

Напомним, что на 11 февраля запланирован вылет «Десны» на зарубежный этап подготовки — в Турцию, где черниговцы проведут четыре спарринга.

Ранее мы сообщали, что два игрока «Миная» вернулись в строй после травм.

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