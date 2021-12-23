«Десна» рассчитывает продлить аренду игрока «Шахтера»

Опытный защитник Сергей Болбат пока не определился со своим ближайшим будущим.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Десна» хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.
Если Болбат не устроится в другой клуб, вернется в «Десну». Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые еще могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.
В нынешнем сезоне УПЛ 28-летний Болбат в составе «Десны» провел 13 матчей.
На зимний перерыв черниговская команда ушла на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.
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