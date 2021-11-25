«Десна» потеряла полузащитника на матч с «Черноморцем»

27 ноября черниговская «Десна» проведет в Одессе поединок 16 тура чемпионата УПЛ против Черноморца.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua в противостоянии с одесситами не сможет команде Александра Рябоконя помочь полузащитник Егор Картушов, который находится на самоизоляции. Последними приступили к занятиям в общей группе Роман Мысак и Владислав Калитвинцев, который даже был в заявке в матче 15 тура - с «Колосом».

Напомним, что «Десна» занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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