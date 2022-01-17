«Десна» после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Черниговская «Десна» возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 22 января состоится двухсторонка. Поскольку «Десну» покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19. Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе «Десне» не избежать серьезных неприятностей.

По имеющейся информации, на 11 февраля запланирован вылет футболистов «Десны» на заключительный этап подготовки — в Турцию.

Александру Рябоконю придется привлечь к тренировкам юниоров

Официально «Десну» покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Леван Арвеладзе. Срок действия их контрактов истек, а продолжать сотрудничество с ними клуб не захотел. Кроме того, в «Шахтер» вернулся арендованный Сергей Болбат. Так же команду покинул полузащитник Владислав Калитвинцев, который расторг контракт с «северянами» в одностороннем порядке и подписал соглашение с «Александрией».

После 18 туров «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

В 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».

Ранее мы сообщали, что «Десну» могут финансовые разбирательства с еще несколькими футболистами.

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