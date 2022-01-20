«Десна» подала официальную жалобу по «делу Калитвинцева»

19 января «Десна» отправила жалобу в Палату по разрешению споров УАФ на действия «Александрии» по отношению к игроку Владиславу Калитвинцеву, связанному контрактом с черниговским клубом.

Решение по этой конфликтной ситуации должно быть вынесено в ближайшее время. В «Десне» придерживаются мнения, что Калитвинцев должен был продолжить выступать за черниговцев, либо же в случае перехода полузащитника в «Александрию» этот клуб обязан выплатить компенсацию.

Напомним, что немецкий портал Transfermarkt оценивает Владислава Калитвинцева в один миллион евро.

Ранее президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал ситуацию с переходом Владислава Калитвинцева в «Александрию».

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