«Десна» обыграла грузинскую команду в Турции

17 февраля в рамках сборов «Десна» встретилась с «Торпедо» Кутаиси.



Черниговцы выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Безбородько и Шевцова.

Товарищеский матч

«Десна» Чернигов – «Торпедо» Кутаиси – 2:0

Голы: Безбородько, 10, Шевцов, 60 (с пенальти).

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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