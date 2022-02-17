«Десна» обыграла грузинскую команду в Турции

17.02.2022
21:34
17 февраля в рамках сборов «Десна» встретилась с «Торпедо» Кутаиси.
Черниговцы выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Безбородько и Шевцова.
Товарищеский матч
«Десна» Чернигов – «Торпедо» Кутаиси – 2:0
Голы: Безбородько, 10, Шевцов, 60 (с пенальти).
Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.
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