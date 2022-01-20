«Десна» на сборе в Турции проведет пять спаррингов

11 февраля черниговская команда улетит на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на заключительном сборе запланированы пять спаррингов — первый из них, с боснийским «Вележем», состоится 14 февраля. Домой подопечные Александра Рябоконя возвратятся 26 февраля.

«Десна» готовится к сбору в Турции

Напомним, что «Десна» ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров. Однако черниговский клуб понесет много кадровых потерь во время перерыва.

Ранее наш сайт сообщал, что «Десна» подала жалобу на «Александрию» из-за подписания контракта с бывшим игроков северян Владиславом Калитвинцевым.

Генеральный директор клуба из Кировоградской области Дмитрий Китаев эксклюзивно для нашего сайта ответил на претензии черниговского клуба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жизнь после «Дженоа»: пять вариантов продолжения карьеры для Шевченко

«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене

Почему Шевченко и сборная Польши – это практически нереально. Мнение польского журналиста

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.