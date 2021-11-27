«Десна» минимально обыграла «Черноморец» на выезде

В рамках 16-го тура УПЛ «Черноморец» принимал на своем поле «Десну».
Черниговская команда одержала победу. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Андреем Тотовицким на 27-й минуте.
«Десна» с 24-мя очками поднялась на шестое место. «Черноморец» остался на 13-й строчке с 11-ю очками.
Ранее «Динамо» обыграло в гостях «Минай».
УПЛ. 16 тур
«Черноморец» — «Десна» — 0:1 (0:1)
Гол: Тотовицкий (27).
«Черноморец»: Кучерук, Путря, Биловар, Кадири (Дубко, 68), Вантух (Кузик, 68), Цитаишвили, Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (Кравченко, 81), Смирный, Авагимян, Ванат (Исаенко, 76).
«Десна»: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Калитвинцев, Волошин (Арвеладзе, 46), Домбровский, Тотовицкий, Шевцов (Безбородько, 71), Будковский (Дегтярев, 71).
Предупреждения: Ванат, Вачиберадзе, Вантух, Дубко, Исаенко — Болбат.
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