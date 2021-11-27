«Десна» минимально обыграла «Черноморец» на выезде

В рамках 16-го тура УПЛ «Черноморец» принимал на своем поле «Десну».

Черниговская команда одержала победу. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Андреем Тотовицким на 27-й минуте.

«Десна» с 24-мя очками поднялась на шестое место. «Черноморец» остался на 13-й строчке с 11-ю очками.



Ранее «Динамо» обыграло в гостях «Минай».

УПЛ. 16 тур

«Черноморец» — «Десна» — 0:1 (0:1)

Гол: Тотовицкий (27).

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Биловар, Кадири (Дубко, 68), Вантух (Кузик, 68), Цитаишвили, Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (Кравченко, 81), Смирный, Авагимян, Ванат (Исаенко, 76).

«Десна»: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Калитвинцев, Волошин (Арвеладзе, 46), Домбровский, Тотовицкий, Шевцов (Безбородько, 71), Будковский (Дегтярев, 71).

Предупреждения: Ванат, Вачиберадзе, Вантух, Дубко, Исаенко — Болбат.

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