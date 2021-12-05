«Десна» и «Мариуполь» расписали результативную ничью с хет-триком Кащука

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» на своем поле принимала «Мариуполь». Поединок завершился вничью со счетом 3:3.
Отметим, что хет-трик оформил игрок гостей Кащук.
«Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Мариуполь» остался на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 8 очков.
Премьер-лига
17-й тур
«Десна» – «Мариуполь» – 3:3
Голы: Кащук, 29 (0:1). Кащук, 48 – с пенальти (0:2). Арвеладзе, 51 (1:2). Юрченко, 57 (2:2). Волошин, 80 (3:2). Кащук, 90+1 (3:3).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.