«Десна» и «Александрия» открыли тур УПЛ результативной ничьей

Двенадцатый тур УПЛ стартовал матчем между «Десной» и «Александрией» в Чернигове.

Соседи по турнирной таблице выдали равный матч. В середине первого тайма команды обменялись голами. Третьяков вывел вперед «Александрию», но уже через семь минут Безбородько ответил своим точным ударом.

Во втором тайме обе команды пытались вырвать победу, но счет не изменился.

«Александрия» осталась на шестом месте в таблице с 19-ю очками. У «Десны» седьмая строчка и 18 пунктов в активе.



УПЛ. 12 тур

«Десна» — «Александрия» — 1:1 (1:1)

Голы: Безбородько (35) — Третьяков (28).

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Сафронов, Завийский, Домбровский, Картушов, Калитвинцев, Юрченко (Будковский, 74), Безбородько.

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бухал, Цуриков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Кирюханцев (Стецьков, 67; Мустафаев, 73), Калюжный, Третьяков, Спинелли (Устименко, 67).

Предупреждения: Будковский, Цымбалюк — Дрышлюк, Цуриков, Калюжный, Устименко.

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