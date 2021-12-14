«Десна» близка к потере сразу трех своих лидеров

17 января черниговсая «Десна» планирует возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 31 декабря заканчиваются контракты с «Десной» у ведущих игроков - Андрея Тотовицкого, Филиппа Будковского, Левана Арвеладзе и пока они не дали согласия на продолжение сотрудничества.

По имеющейся информации, 30 июня 2022 года истекает срок соглашений с «Десной» у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько и клубному руководству необходимо определиться, останутся ли они летом в команде, поскольку уже зимой футболисты могут вести переговоры с новыми командами и летом уйти бесплатно.

Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 25 очков.

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