Деревянченко потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере

Украинский боксер Сергей Деревянченко (рекорд 13-4, 10 побед нокаутом), выступающий в среднем весе, провел поединок против Карлоса Адамеса (рекорд 21-1, 16 побед нокаутом).

Победу одержал представитель Доминиканской Республики. Бой продлился полных 10 раундов, поэтому его судьбу решали судьи. Двое из них отдали перевес Адамесу, еще один оценил поединок как ничейный.

Деревянченко выбросил 562 удара, 157 из них оказались точными. У Адамеса 564 удара, из которых 161 попали в цель.

Бой состоялся в Лос-Анджелесе на известной арене Staples Centre.

Ранее своего ближайшего соперника узнал украинец Ярослав Амосов, который является чемпионом в Bellator.

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